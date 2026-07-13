أسعار النفط ترتفع عالمياً مع تجدد التصعيد الأميركي الإيراني

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط مع تصعيد إيران لهجماتها في دول بمنطقة الخليج عقب هجمات للولايات المتحدة، مما يهدد شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. اضافة اعلان





وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.67 دولار للبرميل أو 3.51% لتصل إلى 78.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:04 مساء يوم الأحد بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 دولار أو 3.47% إلى 73.89 دولار للبرميل.



يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأميركي بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران، قال إنها تستهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في قشم وجاسك وغربي بندر عباس، إضافة إلى تقارير أولية عن انفجارات في أجزاء من إقليم بوشهر.



ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الجيش الأميركي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما أسقطت القوات الأميركية صاروخ كروز وطائرة مسيّرة إيرانيين.



ويأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر، في وقت تؤكد فيه طهران أنه لا عودة إلى نظام المرور الذي كان قائماً في المضيق قبل الحرب.









