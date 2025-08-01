أسعار النفط ترتفع عالمياً وتتجه لمكاسب أسبوعية بنحو 5%

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3 بالمئة إلى 71.88 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركية بنسبة 0.3 بالمئة مسجلة 69.47 دولار للبرميل.
ومع ذلك، يتجه خام برنت للارتفاع 4.9 بالمئة هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للصعود 6.4 بالمئة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، وخاصة الصين والهند، للضغط على روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا.
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