أسعار النفط ترتفع عالمياً وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات العالمية

وبحسب بيانات اقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.55 بالمئة لتسجل 91.51 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.36 بالمئة ليصل إلى 84.64 دولارًا للبرميل خلال تداولات ضعيفة.
وجاء ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار حالة القلق بشأن استقرار إمدادات الطاقة، وسط تطورات الأوضاع الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة الأسواق العالمية.
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