أسعار النفط ترتفع عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات تعطل إمدادات الخام في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

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وبحسب بلومبرج للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتًا، أو 1.27 بالمئة، إلى 74.84 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 99 سنتًا، أو 1.41 بالمئة، إلى 71.09 دولار للبرميل.