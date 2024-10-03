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أسعار النفط ترتفع عالميا

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 03-10-2024 12:53 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات تعطل إمدادات الخام في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

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وبحسب بلومبرج للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتًا، أو 1.27 بالمئة، إلى 74.84 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 99 سنتًا، أو 1.41 بالمئة، إلى 71.09 دولار للبرميل.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.9 مليون برميل لتصل إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أيلول، مقارنة مع توقعات بهبوط قدره 1.3 مليون برميل.

 
gnews

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