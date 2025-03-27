أسعار النفط ترتفع عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 73.86 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 69.75 دولار للبرميل.
يذكر أن الأسعار ارتفعت أمس الأربعاء، بنحو 1 بالمئة على خلفية بيانات حكومية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي.
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