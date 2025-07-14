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أسعار النفط ترتفع عالميا

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 11:52 ص

الوكيل الإخباري-    سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها التي تجاوزت 2 بالمئة، منذ يوم الجمعة وسط ترقب المستثمرين لتطورات قد تؤثر على إمدادات النفط العالمية.

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وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 70.44 دولار للبرميل، بعد مكاسب بنسبة 2.51 بالمئة يوم الجمعة.


كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات إلى 68.50 دولار للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 2.82 بالمئة في الجلسة السابقة.


وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن سوق النفط العالمية قد تشهد شحًا في الإمدادات، مدعومة بزيادة تشغيل المصافي خلال ذروة الصيف لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة.


ويترقب المستثمرون بيانات تجارة السلع الصينية اليوم لتقييم الطلب، إلى جانب تطورات قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

 
 
gnews

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