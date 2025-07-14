أسعار النفط ترتفع عالميا

وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 70.44 دولار للبرميل، بعد مكاسب بنسبة 2.51 بالمئة يوم الجمعة.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات إلى 68.50 دولار للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 2.82 بالمئة في الجلسة السابقة.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن سوق النفط العالمية قد تشهد شحًا في الإمدادات، مدعومة بزيادة تشغيل المصافي خلال ذروة الصيف لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة.
ويترقب المستثمرون بيانات تجارة السلع الصينية اليوم لتقييم الطلب، إلى جانب تطورات قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
-
أخبار متعلقة
-
الاسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع
-
بتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها
-
أول رد من الاتحاد الأوروبي على قرارات ترامب
-
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على دول جديدة.. تعرف عليها
-
تقرير عالمي يفجر التوقعات.. إلى أين يتجه الذهب؟
-
هبوط الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات
-
روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين