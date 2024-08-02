أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لرابع خسارة أسبوعية على التوالي

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 بالمئة إلى 79.94 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة مسجلة 76.74 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، تتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الانخفاض 1.7 بالمئة، في حين تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لخسائر أكثر قليلاً من 1 بالمئة.
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