الجمعة 2024-08-02 11:52 ص
 
 

أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لرابع خسارة أسبوعية على التوالي

حقل نفط
حقل نفط




 

الجمعة، 02-08-2024 11:48 ص

 الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو الخسارة الأسبوعية الرابعة على التوالي، إذ طغى أثر مؤشرات النمو المخيب للآمال في الطلب العالمي على الوقود، على أثر المخاوف من تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 بالمئة إلى 79.94 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة مسجلة 76.74 دولار للبرميل.


وعلى أساس أسبوعي، تتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الانخفاض 1.7 بالمئة، في حين تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لخسائر أكثر قليلاً من 1 بالمئة.

 

بترا

gnews

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