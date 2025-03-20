أسعار النفط ترتفع وسط تراجع مخزونات الوقود الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، وسط تراجع مخزونات الوقود الأميركية وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو 0.57بالمئه إلى 71.18 دولار للبرميل.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتًا أو 0.51 بالمئة، إلى 67.50 دولار.

