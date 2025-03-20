أسعار النفط ترتفع وسط تراجع مخزونات الوقود الأميركية

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو 0.57بالمئه إلى 71.18 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتًا أو 0.51 بالمئة، إلى 67.50 دولار.
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