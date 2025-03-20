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أسعار النفط ترتفع وسط تراجع مخزونات الوقود الأميركية

ن
أرشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، وسط تراجع مخزونات الوقود الأميركية وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو 0.57بالمئه إلى 71.18 دولار للبرميل.


وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتًا أو 0.51 بالمئة، إلى 67.50 دولار.

 

بترا

 
 
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