أسعار النفط ترتفع 1.5% بعد اتفاق تجاري أبرم بين الولايات المتحدة والصين

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار أو 1.6% إلى 64.96 دولارا للبرميل عند التسوية. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا أو 1.5% إلى 61.95 دولارا للبرميل عند التسوية.
وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما عند التسوية منذ 28 نيسان.
وأعلنت واشنطن وبكين اليوم الاثنين؛ اتفاقا أفضل مما كان متوقعا لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء الحرب التجارية التي أججت مخاوف حدوث ركود اقتصادي.
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