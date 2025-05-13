الثلاثاء 2025-05-13 12:24 ص
 

أسعار النفط ترتفع 1.5% بعد اتفاق تجاري أبرم بين الولايات المتحدة والصين

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 12:08 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط الاثنين بنحو 1.5% لتصل عند التسوية إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض رسومهما الجمركية مؤقتا، مما عزز ثقة السوق بأن أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم ربما يتجهان نحو حل نزاعهما التجاري.اضافة اعلان


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار أو 1.6% إلى 64.96 دولارا للبرميل عند التسوية. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا أو 1.5% إلى 61.95 دولارا للبرميل عند التسوية.

وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما عند التسوية منذ 28 نيسان.

وأعلنت واشنطن وبكين اليوم الاثنين؛ اتفاقا أفضل مما كان متوقعا لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء الحرب التجارية التي أججت مخاوف حدوث ركود اقتصادي.
 
gnews

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