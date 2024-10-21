أسعار النفط تستقر عالميا بعد هبوطها أكثر من 7 % الأسبوع الماضي

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 73.14 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات لتصل إلى 69.32 دولار للبرميل.
وخفضت الصين صباح اليوم أسعار الإقراض القياسية، كجزء من حزمة أوسع من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
بترا
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