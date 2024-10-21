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أسعار النفط تستقر عالميا بعد هبوطها أكثر من 7 % الأسبوع الماضي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 10:09 ص
الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط عالميا في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد هبوط لأكثر من 7 بالمئة الأسبوع الماضي، وسط قلق إزاء الطلب في الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 73.14 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات لتصل إلى 69.32 دولار للبرميل.

وخفضت الصين صباح اليوم أسعار الإقراض القياسية، كجزء من حزمة أوسع من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

بترا
 
gnews

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