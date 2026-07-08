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أسعار النفط تقفز أكثر من 7% بعد إعلان ترامب انتهاء الهدنة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 08-07-2026 09:06 م

الوكيل الإخباري- قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 7% الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الهدنة مع إيران، وذلك في أعقاب شنّ ضربات جديدة في الشرق الأوسط.

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وتخطى سعر خام برنت بحر الشمال المرجعي العالمي لعقود أيلول 80 دولارا للبرميل مرتفعا 8,04%، وسجّل عند الساعة 15:20 ت غ 80.12 دولارا للبرميل.


أما خام غرب تكساس الوسيط لعقود آب فارتفع 7.65% إلى 75.83 دولارا للبرميل.


وسجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أسبوعين.


وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، في أنقرة، أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، واصفا الإيرانيين بالكاذبين.


وقال المحلل في شركة "سيتيه جيستيون" جون بلاسار لوكالة فرانس برس، إنّ "سعر البرميل ارتفع بشكل حاد" صباح الأربعاء، لكنه لم يعد بعد إلى مستوياته القياسية التي سجلها خلال الحرب.


واعتبر أنّ إعلان ترامب هو بمثابة "توقف مؤقت" لاتفاق وقف إطلاق النار وليس نهاية فعلية له، إذ إن تصريح الرئيس الأميركي بأنّ مذكرة التفاهم "انتهت" يهدف أيضا إلى ممارسة الضغط على إيران.


ورأى أنّ ترامب "لا يرغب في وقف المحادثات بشكل تام" لأسباب انتخابية، بعدما ركّز في حملته الانتخابية على انخفاض أسعار النفط.

 
 


gnews

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