أسعار النفط تقفز بأكثر من 8 % في ظل التصعيد في الشرق الأوسط

10:34 م

الوكيل الإخباري- قفزت أسعار النفط الخام الاثنين، على خلفية عودة الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، ورغبة واشنطن في فرض رسم على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز. اضافة اعلان





وكان سعر خام برنت بحر الشمال المرجعي العالمي قد ارتفع بنسبة 9,06%؛ ليبلغ 82,90 دولارا للبرميل. أما سعر نظيره الأميركي، خام غرب تكساس الوسيط فكان قد ارتفع بنسبة 9,05%؛ ليبلغ 77,87 دولارا للبرميل.



وأعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، أن الحصار البحري الأميركي على إيران سيبدأ الثلاثاء على جميع حركة السفن، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.



وستعيد الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدّد مواجهات هي الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بينهما في نيسان.



وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "نعيد فرض +الحصار على إيران+، وقد سُمّي كذلك لأنه يمنع فقط السفن أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج. أما سائر الدول فستتمتع بحريّة وصول منصفة إلى المضيق".



وكان ترامب، أعلن عزمه فرض رسم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وأنه سيتم "الدفع" إلى الولايات المتحدة لحمايتها مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن أنّ واشنطن "في طور السيطرة" على الممر الاستراتيجي.



ويبقى مضيق هرمز عامل توتر أساسيا في النزاع الذي انفجر في 28 شباط 2026 مع بدء ضربات أميركية إسرائيلية على طهران.



وتؤكد إيران، رغم اعتراض الولايات المتحدة، أن لا عودة إلى الوضع الذي كان قائما في مضيق هرمز قبل الحرب، أي حين كان المرور فيه من دون رسوم أو رقابة إيرانية. وتهدّد طهران السفن التي تحاول الإبحار في مسارات بديلة من المسار الوحيد الذي سمحت بالإبحار فيه، قبالة سواحلها، بالاستهداف.



ومنحت السيطرة على المضيق، الذي كان يمر منه خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، إيران نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.









