الأربعاء 2026-06-10 07:57 ص

أسعار النفط تقفز عالمياً بعد الضربة الأمريكية على إيران الأربعاء

أسعار النفط تقفز عالمياً بعد الضربة الأمريكية على إيران الأربعاء
أسعار النفط تقفز عالمياً بعد الضربة الأمريكية على إيران الأربعاء
 
الأربعاء، 10-06-2026 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط بنحو 1%، الأربعاء، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن شن الجيش الأميركي غارات جديدة على إيران، وفي الوقت الذي أظهرت فيه بيانات السوق انخفاضًا كبيرًا آخر في مخزونات الخام الأميركية.اضافة اعلان


جاءت غارات الجيش الأميركي على أهداف إيرانية بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، بالرد على إسقاط طائرة مروحية هجومية أميركية من طراز أباتشي خلال الليل، في تصعيد جديد يهدد بانهيار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتًا بما يعادل 0.9% إلى 92.29 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتًا أو 0.8% إلى 88.97 دولارًا.

وكان برنت قد أنهى تعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى له منذ 17 أبريل/نيسان، في حين أغلق غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ 29 مايو/أيار، بعد أن أوقفت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات عقب مناشدة من ترامب.
 
 


gnews

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