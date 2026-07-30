الخميس 2026-07-30 02:45 ص

أسعار النفط تقفز عالميا نحو 7% عالميا

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 01:35 ص
الوكيل الإخباري-   قفزت أسعار النفط عالميا بنحو ‌7 بالمئة، الأربعاء، متأثرة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما زاد المخاوف ‌بشأن تقلص الإمدادات.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفعت العقود الآجلة ‌لخام برنت بـ 6.16 دولار، أي ما يعادل 7.33 بالمئة، ووصلت إلى 90.25 دولار للبرميل، كما زاد خام ‌غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.40 دولار أو 6.81 بالمئة ووصل إلى 84.65 دولار.
 
 


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