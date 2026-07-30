أسعار النفط تقفز عالميا نحو 7% عالميا

وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 6.16 دولار، أي ما يعادل 7.33 بالمئة، ووصلت إلى 90.25 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.40 دولار أو 6.81 بالمئة ووصل إلى 84.65 دولار.
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