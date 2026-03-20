السبت 2026-03-21 04:31 ص

أسعار النفط تقفز مجددا عند التسوية

الجمعة، 20-03-2026 11:43 م
الوكيل الإخباري-   قفزت أسعار النفط مجدداً بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أنه لا يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأنه يعتقد أن "إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران عندما تريد أميركا إنهاءها". كما زادت تقارير من الضبابية بشأن خطط واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت يبدو أن إيران ترفض أي حوار بشأن إعادة فتح المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة، تحت القصف.اضافة اعلان


وصعدت أسعار خام "برنت" مجدداً فوق 110 دولارات للبرميل، إذ ارتفعت العقود الآجلة 3.26 بالمئة إلى 112.19 دولار للبرميل عند التسوية. كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.27 بالمئة، لتبلغ 98.32 دولار للبرميل عند التسوية، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

ومنذ بداية الصراع، تشهد أسعار النفط تذبذباً بشكل شبه يومي ضمن نطاق يصل إلى 10 دولارات، مع تفاقم التقلبات نتيجة تزايد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة.
 
 


