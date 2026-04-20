الإثنين 2026-04-20 07:55 ص

أسعار النفط تقفز 7% مع إغلاق مضيق هرمز مجددا

براميل النفط
الإثنين، 20-04-2026 06:23 ص
الوكيل الإخباري-   قفزت أسعار النفط بنحو 7% بعد أن هوت بأكثر من 9% الجمعة، وذلك مع إغلاق مضيق هرمز مجددا بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بمهاجمة سفن.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.56 دولار للبرميل، أو 7.26%، لتصل إلى 96.94 دولارا للبرميل بحلول الساعة 2204 بتوقيت غرينتش الأحد، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.92 دولارا للبرميل، مرتفعا 6.07 دولار أو 7.24%.
 
 


طب وصحة علامات تشير إلى اختلال عمل الغدة الدرقية

عربي ودولي معاريف: إيران طورت مئات المسيّرات لحزب الله تعمل بالألياف الضوئية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعتزم إقامة 20 موقعا عسكريا بجنوب لبنان

عربي ودولي وول ستريت جورنال: السفينة "توسكا" كانت تتردد على موانئ صينية

عربي ودولي حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

طب وصحة سر غذائي بسيط لحماية القلب مع التقدم في العمر

عربي ودولي الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مع الفلبين رغم انشغالها بالحرب ضد إيران



 
 




