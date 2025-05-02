الجمعة 2025-05-02 04:11 م
 

أسعار النفط تنتعش لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

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أرشيفية
 
الجمعة، 02-05-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بتصريحات صينية فتحت الباب أمام إمكانية استئناف المحادثات مع أميركا، ما عزز الآمال في تهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 40 سنتا أو بنسبة 0.6 بالمئة لتسجل 62.53 دولار للبرميل، ولكنه يتجه نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 7 بالمئة .


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.7 بالمئة إلى 59.66 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وأفادت وزارة التجارة الصينية اليوم بأن الولايات المتحدة اتخذت مؤخرا خطوات لفتح قنوات حوار مع بكين.


وفقد النفط ما يقارب خمس قيمته منذ بداية العام، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وذلك في ظل سعي إدارة ترامب إلى إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال فرض رسوم جمركية، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وبالتالي الإضرار بالطلب على الطاقة.


وعززت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تلك المخاوف، إذ أظهرت الأرقام انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، إلى جانب ضعف في قطاع التصنيع الصيني.


بترا

 
gnews

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