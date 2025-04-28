أسعار النفط تنخفض أكثر من دولار الاثنين بفعل مخاوف الإمدادات

وبحلول الساعة 1522 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.63% إلى 65.78 دولارا للبرميل، وتراجعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.82% إلى 61.87 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا في الجلستين السابقتين، لكنها سجلت مع ذلك انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 1% يوم الجمعة بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.
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