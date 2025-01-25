أسعار النفط تنخفض بعد أسابيع من المكاسب

الوكيل الإخباري - أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض لتضع حدا لأربعة أسابيع متواصلة من المكاسب وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطط كبيرة لتعزيز الإنتاج كما طالب منظمة أوبك بالتحرك لخفض أسعار الخام.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أي 0.275بالمئة، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية.



وعلى مدى الأسبوع خسر برنت 2.8 بالمئة، بينما تراجع الخام الأميركي 4.1 بالمئة.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات، أي 0.05 بالمئة، إلى 74.66 دولار.