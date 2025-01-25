أسعار النفط تنخفض بعد أسابيع من المكاسب

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أي 0.275بالمئة، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية.
وعلى مدى الأسبوع خسر برنت 2.8 بالمئة، بينما تراجع الخام الأميركي 4.1 بالمئة.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات، أي 0.05 بالمئة، إلى 74.66 دولار.
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