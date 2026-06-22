أسعار النفط تنخفض عالمياً اليوم الإثنين

07:29 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إذ أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، مما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية. اضافة اعلان





وانخفض خام برنت 1.53 دولار، أو بنسبة 1.90%، إلى 79.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى 82.30 دولار في بداية التداول، مدفوعة ببداية متوترة للمحادثات مع تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الحرب على إيران، وإعلان طهران أنها أغلقت مضيق هرمز مرة أخرى.



وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76.53 دولار للبرميل، بانخفاض سبعة سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم الاثنين. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر آب 55 سنتا ليصل إلى 75.30 دولار للبرميل. ولم تتم التسوية في السوق الأميركية يوم الجمعة بسبب عطلة رسمية.



وذكر الوسطاء أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإيران اختتموا جولتهم الأولى من المحادثات في سويسرا، الاثنين.



وبدأت المحادثات الأحد بموجب شروط مذكرة تفاهم تم التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أبريل (نيسان) لمدة 60 يوما أخرى على الأقل.



وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.



وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي.جي»: "يبدو أن المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا في مطلع الأسبوع قد أسفرت عن بعض التقدم، إذ اتفق الجانبان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى".



وأضاف: "ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوات ستحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لا سيما في جنوب لبنان، حيث يبدو أن كلا من إسرائيل وحزب الله عازمان على مواصلة صراعهما".



وقال محللو «آي.إن.جي» في مذكرة: "تُظهر التطورات الأخيرة أن السير نحو اتفاق أكثر استدامة سيكون أمرا صعبا، مع وجود مخاطر حقيقية للغاية من اندلاع الأعمال القتالية خلال فترة وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوما".



ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 8% الأسبوع الماضي على أمل زيادة المعروض من خلال الإفراج عن الشحنات العالقة في الخليج، ورفع العقوبات الأميركية المحتمل على النفط الإيراني كجزء من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.





