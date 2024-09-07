أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى منذ نحو عام ونصف

كما يتجه النفط نحو تسجيل خسارة أسبوعية كبيرة مع تفوق مخاوف الطلب على تأثير قرار تحالف أوبك+ إرجاء زيادة الإنتاج.
تحركات الأسعار
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بواقع 1.63 دولار أو بنسبة 2.24 بالمئة إلى 71.06 دولارا للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بواقع 1.48 دولار أو بنسبة 2.14 بالمئة لتسجل عند التسوية 67.67 دولارا للبرميل.
وعلى مستوى الأسبوع، يتجه خام برنت صوب التراجع بنحو 10 بالمئة في حين يتحرك خام غرب تكساس الوسيط نحو انخفاض بنسبة ثمانية بالمئة تقريبا.
وأظهرت بيانات حكومية أميركية، امس الجمعة، أن عدد الوظائف ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة يشير إلى استمرار تباطؤ منظم في سوق العمل ربما لا يسوغ خفضا كبيرا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا الشهر.
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