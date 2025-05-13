أسعار النفط تهبط عالمياً وسط عودة الشكوك في اتفاق واشنطن وبكين

اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية الضخمة لما لا يقل عن 90 يومًا، وهو ما دفع الأسهم في وول ستريت والدولار وأسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير الاثنين.
لكن نقاط الخلاف التي أدت إلى هذا النزاع لا تزال قائمة، والتي تشمل العجز التجاري الأميركي مع الصين، ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين بمزيد من الإجراءات للتصدي لأزمة الفنتانيل بالولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 64.82 دولارًا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 61.82 دولارًا، بحسب بيانات وكالة رويترز.
كان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة الاثنين على ارتفاع بنحو 1.5 بالمئة، مسجلين أعلى مستوى إغلاق لهما منذ 28 أبريل. وجاءت الزيادة في فترة اضطراب بأسواق النفط العالمية.
وانخفضت أسعار النفط الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وعلاوة على ذلك، قررت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) زيادة إنتاج النفط بأكثر مما كان متوقعًا في السابق.
سكاي نيوز
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