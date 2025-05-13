الثلاثاء 2025-05-13 09:57 ص
 

أسعار النفط تهبط عالمياً وسط عودة الشكوك في اتفاق واشنطن وبكين

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   تكبّدت أسعار النفط خسائر طفيفة، خلال التعاملات المبكرة الثلاثاء، لتهبط من أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية، مما عزّز التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.اضافة اعلان


اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية الضخمة لما لا يقل عن 90 يومًا، وهو ما دفع الأسهم في وول ستريت والدولار وأسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير الاثنين.

لكن نقاط الخلاف التي أدت إلى هذا النزاع لا تزال قائمة، والتي تشمل العجز التجاري الأميركي مع الصين، ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين بمزيد من الإجراءات للتصدي لأزمة الفنتانيل بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 64.82 دولارًا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 61.82 دولارًا، بحسب بيانات وكالة رويترز.

كان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة الاثنين على ارتفاع بنحو 1.5 بالمئة، مسجلين أعلى مستوى إغلاق لهما منذ 28 أبريل. وجاءت الزيادة في فترة اضطراب بأسواق النفط العالمية.

وانخفضت أسعار النفط الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وعلاوة على ذلك، قررت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) زيادة إنتاج النفط بأكثر مما كان متوقعًا في السابق.

سكاي نيوز
 
gnews

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