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أسعار النفط تهبط عالمياً .. وفرصة للتفاوض تخفف من مخاوف الحرب

نفط
نفط
 
الجمعة، 20-06-2025 09:48 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة لإيران سيُحسم خلال أسبوعين، ما هدّأ المخاوف من هجوم أميركي وشيك.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين، الخميس، إن القرار سيستغرق بعض الوقت نظرًا لـ"الفرصة الكبيرة للتفاوض" مع إيران، وفقًا لرسالة أملاها ترمب، من دون أن توضح الإطار الزمني لذلك.

وتراجعت أسعار خام "برنت" باتجاه 77 دولارًا للبرميل، مما قلّص مكاسب أسبوعية ثالثة، فيما جرى تداول خام "غرب تكساس الوسيط" تسليم آب قرب 74 دولارًا، وفقًا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

بترا
 
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