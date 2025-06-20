أسعار النفط تهبط عالمياً .. وفرصة للتفاوض تخفف من مخاوف الحرب

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين، الخميس، إن القرار سيستغرق بعض الوقت نظرًا لـ"الفرصة الكبيرة للتفاوض" مع إيران، وفقًا لرسالة أملاها ترمب، من دون أن توضح الإطار الزمني لذلك.
وتراجعت أسعار خام "برنت" باتجاه 77 دولارًا للبرميل، مما قلّص مكاسب أسبوعية ثالثة، فيما جرى تداول خام "غرب تكساس الوسيط" تسليم آب قرب 74 دولارًا، وفقًا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
بترا
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