أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها في 4 سنوات

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أيار المقبل بنسبة 2.84 بالمئة لتصل إلى 60.23 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي لشهر حزيران المقبل بنسبة 2.70 بالمئة لتصل إلى 63.81 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وقبل ذلك خلال التداولات انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3 بالمئة، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ نيسان 2021.
وقالت مؤسسة شركة تحليل سوق النفط "فاندا إنسايتس" فاندانا هاري: "من الصعب أن نرى أرضية للنفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق .
يشار الى ان الصين اعلنت يوم الجمعة الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأميركية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع أمام الدولار
-
الدولار يصل إلى مستويات تاريخية في مصر
-
الذهب عالميا يهبط لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف
-
العملات المشفرة تنضم لموجة هبوط الأسواق العالمية .. ماذا حدث؟
-
ترامب عن أوضاع الأسواق: أحيانا يتعين عليك تناول العلاج
-
تراجعات حادة بسوق الأسهم الأمريكية
-
خسائر النفط تتفاقم.. شبح الركود يخنق الأسواق
-
النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2021