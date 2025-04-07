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أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها في 4 سنوات

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 07-04-2025 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي مع تأجيج التوترات التجارية المتصاعدة والمخاوف بين واشنطن وبكين من ركود من شأنه أن يقلل الطلب على الخام.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أيار المقبل بنسبة 2.84 بالمئة لتصل إلى 60.23 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي لشهر حزيران المقبل بنسبة 2.70 بالمئة لتصل إلى 63.81 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقبل ذلك خلال التداولات انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3 بالمئة، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ نيسان 2021.

وقالت مؤسسة شركة تحليل سوق النفط "فاندا إنسايتس" فاندانا هاري: "من الصعب أن نرى أرضية للنفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق .

يشار الى ان الصين اعلنت يوم الجمعة الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأميركية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

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