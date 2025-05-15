أسعار النفط تهوي عالمياً بسبب مفاجأة أميركية في المخزونات

هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.31 دولار أو بنسبة 2.07 بالمئة إلى 61.84 دولار بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت بنسبة 0.8 بالمئة يوم أمس الأربعاء، بحسب بيانات وكالة رويترز.
كما خسرت عقود خام برنت نحو 2 بالمئة لتصل إلى 64.76 دولار.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 3.5 مليون برميل، لتصل إلى 441.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 مايو، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
كما كشفت بيانات معهد البترول الأميركي عن زيادة كبيرة بلغت 4.3 مليون برميل في مخزونات الخام خلال الأسبوع الماضي.
تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ضمن تحالف "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط تدريجيًا.
وكانت أوبك قد خفّضت، يوم أمس الأربعاء، توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج "أوبك+" خلال العام الجاري.
سكاي نيوز
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