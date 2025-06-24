الثلاثاء 2025-06-24 10:51 ص
 

أسعار النفط تهوي عالمياً بعد إعلان وقف إطلاق النار

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 09:16 ص
الوكيل الإخباري- شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا وصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتصل إلى 69.40 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4 بالمئة ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران الحالي.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار، أو 3.0 بالمئة، ليصل إلى 66.48 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض بـ 6 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ التاسع من حزيران الحالي في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 7 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.

بترا
 
gnews

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