أسعار النفط تهوي عالمياً بعد إعلان وقف إطلاق النار

ووفقًا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتصل إلى 69.40 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4 بالمئة ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران الحالي.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار، أو 3.0 بالمئة، ليصل إلى 66.48 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض بـ 6 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ التاسع من حزيران الحالي في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 7 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.
بترا
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