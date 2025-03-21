أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 72.40 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 68.52 دولار للبرميل، بحسب بيانات موقع (بلومبيرغ) .
وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو اثنين بالمئة، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من عام 2025.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، عقوبات جديدة على صلة بإيران، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة إلى جانب عدد من الكيانات والسفن الأخرى التي تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى الصين.
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