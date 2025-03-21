الجمعة 2025-03-21 11:37 ص
 

أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني

النفط
النفط
 
الجمعة، 21-03-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف أوبك+ تتعلق بخفض إنتاج سبعة أعضاء إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.

اضافة اعلان


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 72.40 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 68.52 دولار للبرميل، بحسب بيانات موقع (بلومبيرغ) .


وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو اثنين بالمئة، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من عام 2025.


وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، عقوبات جديدة على صلة بإيران، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة إلى جانب عدد من الكيانات والسفن الأخرى التي تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى الصين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد بذكرى معركة الكرامة: والكثير من العزم

تعبيرية

طب وصحة انتبه- 5 أعراض لنقص الحديد تظهر على البشرة

ارشيفية

عربي ودولي إغلاق مطار هيثرو اللندني طوال يوم الجمعة بسبب انقطاع للتيار الكهربائي

مبنى القيادة العامة للجيش السوداني يحمل آثار قصف مدفعي في الخرطوم

عربي ودولي الجيش السوداني يسيطر على الوزارات في وسط الخرطوم

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي ايران تحذر الولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراء ضد طهران

الذهب

أسواق ومال الذهب عالميا نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

حماس

فلسطين حماس: تصريحات رئيس الشاباك تكشف تلاعب نتنياهو بملف المفاوضات

الحرم الإبراهيمي

فلسطين الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للجمعة الثالثة في رمضان



 
 



الأكثر مشاهدة