أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف أوبك+ تتعلق بخفض إنتاج سبعة أعضاء إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 72.40 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 68.52 دولار للبرميل، بحسب بيانات موقع (بلومبيرغ) .



وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو اثنين بالمئة، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من عام 2025.