الخميس 2025-04-17 11:40 ص
 

أسعار النفط تواصل الارتفاع عالمياً

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 11:03 ص
الوكيل الإخباري-  واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس، وسط توقعات بتقلص الإمدادات في ظل تعهّد بعض دول منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج بصورة أكبر، للتعويض عن تجاوزها في وقت سابق للحصص المتفق عليها.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا لتصل إلى 66.19 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 44 سنتًا ليصل إلى 62.91 دولارًا للبرميل.

وتزايدت المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد أن أعلنت "أوبك"، أمس الأربعاء، أنها تلقت خططًا محدثة من العراق وكازاخستان ودول أخرى، تتعلق بإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج، تعويضًا عن الكميات التي تم ضخها سابقًا فوق الحصص المقررة.

بترا
 
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