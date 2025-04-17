أسعار النفط تواصل الارتفاع عالمياً

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا لتصل إلى 66.19 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 44 سنتًا ليصل إلى 62.91 دولارًا للبرميل.
وتزايدت المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد أن أعلنت "أوبك"، أمس الأربعاء، أنها تلقت خططًا محدثة من العراق وكازاخستان ودول أخرى، تتعلق بإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج، تعويضًا عن الكميات التي تم ضخها سابقًا فوق الحصص المقررة.
بترا
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