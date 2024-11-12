أسعار النفط تواصل الانخفاض

الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من تراجع الطلب لدى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.



وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 67.81 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.34% عن سعر الإغلاق السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 71.63 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.28% عن سعر التسوية السابق.



وفي تعاملات أمس الاثنين، تراجعت أسعار الذهب الأسود إلى أدنى مستوى في نحو شهرين، وأغلقت عقود "برنت" عند 71.83 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي.