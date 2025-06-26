أسعار النفط تواصل الصعود بدعم من تراجع المخزونات الأميركية

وكان خاما القياس العالميان قد حققا مكاسب بنحو 1% أمس الأربعاء، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، بعد أن أظهرت البيانات تحسناً في الطلب الأميركي على النفط، وهو ما ساعد على امتصاص أثر الخسائر السابقة.
ووفقاً للبيانات الأخيرة، فإن انخفاض المخزون الأميركي تجاوز التوقعات، ما شكّل عامل دعم قوي للأسعار، في وقت يبقى فيه المستثمرون حذرين تجاه التطورات الجيوسياسية، خصوصاً ما يتعلق بوقف إطلاق النار الهش بين إيران وإسرائيل واحتمالات استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
تفاصيل الأسعار في التداولات الحالية:
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% لتسجل 67.93 دولاراً للبرميل.
كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% إلى 65.21 دولاراً للبرميل.
وتبقى تحركات أسعار النفط مرتبطة بشكل وثيق بالتوازن بين عوامل العرض والطلب، إضافة إلى التقلبات الجيوسياسية، في ظل مخاوف من أن أي تصعيد جديد قد يُربك إمدادات الطاقة العالمية.
بترا
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