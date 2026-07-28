الثلاثاء 2026-07-28 09:45 ص

أسعار النفط تواصل الهبوط عالمياً وسط آمال بانفراج الأزمة بين أميركا وإيران

أسعار النفط تواصل الهبوط عالمياً وسط آمال بانفراج الأزمة بين أميركا وإيران
أسعار النفط تواصل الهبوط عالمياً وسط آمال بانفراج الأزمة بين أميركا وإيران
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار النفط تراجعها، الثلاثاء، إذ انخفضت بأكثر من دولار للبرميل، وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.66%، إلى 86.89 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 تموز. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.16 دولاراً للبرميل، بانخفاض 1.45 دولار أو 1.76%، وهو أيضاً أدنى مستوى له منذ 20 تموز.
وكان كلا العقدين قد تراجعا بنحو 8% في الجلسة السابقة، بعد أن علقت الولايات المتحدة فجأة حملة الضربات الجوية ضد إيران مطلع الأسبوع.
 
 


gnews

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