أسعار النفط تواصل الهبوط عالمياً وسط آمال بانفراج الأزمة بين أميركا وإيران

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.66%، إلى 86.89 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 تموز. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.16 دولاراً للبرميل، بانخفاض 1.45 دولار أو 1.76%، وهو أيضاً أدنى مستوى له منذ 20 تموز.
وكان كلا العقدين قد تراجعا بنحو 8% في الجلسة السابقة، بعد أن علقت الولايات المتحدة فجأة حملة الضربات الجوية ضد إيران مطلع الأسبوع.
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