أسعار النفط تواصل انخفاضها وخام برنت دون 74 دولارا للبرميل

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 73.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
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