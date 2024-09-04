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أسعار النفط تواصل انخفاضها وخام برنت دون 74 دولارا للبرميل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-09-2024 10:01 ص

الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار النفط تراجعها، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

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وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.44% إلى 70.03 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 73.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

 

روسيا اليوم

 
gnews

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