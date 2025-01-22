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أسعار النفط تواصل تراجعها مع مراقبة المستثمرين لسياسات ترامب

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تعبيرية
الأربعاء، 22-01-2025 10:01 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة مستهدفا خفض أسعار الخام.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 75.51 دولار للبرميل.

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فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 79.06 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.


وكان الرئيس ترامب، قد أعلن خلال مراسم تنصيبه، حالة طوارئ وطنية للطاقة لتسريع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بهدف خفض الأسعار.

 

RT

 
gnews

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