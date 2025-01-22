أسعار النفط تواصل تراجعها مع مراقبة المستثمرين لسياسات ترامب

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة مستهدفا خفض أسعار الخام.



وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 75.51 دولار للبرميل.

اضافة اعلان



فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 79.06 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.



وكان الرئيس ترامب، قد أعلن خلال مراسم تنصيبه، حالة طوارئ وطنية للطاقة لتسريع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بهدف خفض الأسعار.