أسعار النفط تواصل تراجعها مع مراقبة المستثمرين لسياسات ترامب

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 75.51 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 79.06 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.
وكان الرئيس ترامب، قد أعلن خلال مراسم تنصيبه، حالة طوارئ وطنية للطاقة لتسريع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بهدف خفض الأسعار.
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