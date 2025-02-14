أسعار النفط عالميا تتجه لإنهاء خسائر استمرت 3 أسابيع

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، متجهة إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، وذلك وسط ارتفاع الطلب على الوقود وتوقعات بأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية عكسية عالمية لن تدخل حيز التنفيذ حتى نيسان المقبل، مما يمنح المزيد من الوقت لتجنب حرب تجارية.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 75.25 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 71.45 دولار.



وارتفع خام برنت هذا الأسبوع 0.6 بالمئة، وخام غرب تكساس الوسيط 0.5 بالمئة.