أسعار النفط عالميا تتجه لإنهاء خسائر استمرت 3 أسابيع

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 75.25 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 71.45 دولار.
وارتفع خام برنت هذا الأسبوع 0.6 بالمئة، وخام غرب تكساس الوسيط 0.5 بالمئة.
ومن المقرر أن تبدأ التعريفات الجمركية على النفط الخام من كندا والمكسيك الشهر المقبل، إلى جانب رسوم على الصلب، لكن صناعة النفط الأميركية واثقة من قدرتها على الحصول على إعفاءات من إدارة ترمب، وفقاً لمعهد البترول الأميركي.
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