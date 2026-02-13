الجمعة 2026-02-13 11:55 ص

أسعار النفط عالميا تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية

ارشيفية
 
الجمعة، 13-02-2026 10:38 ص

الوكيل الإخباري-    تتجه أسعار النفط إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية، مع تراجع المخاوف من صراع محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يعرقل الإمدادات، وفي ظل توقعات تشير إلى أن المعروض العالمي سيتجاوز الطلب هذا العام.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات تقريباً إلى 67.46 دولار للبرميل، بعدما خسر نحو 3 بالمئة يوم الخميس، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتاً إلى 62.72 دولار للبرميل بعد خسائر يوم الخميس، وفقا لشبكة (سي إن إن).


ومن المتوقع أن ينخفض خام برنت 0.8 بالمئة هذا الأسبوع، بينما يتجه الخام الأميركي لهبوط نحو 1.1 بالمئة.


واتجهت أسعار النفط نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي متتالٍ هذا العام، في ظل نبرة عزوف عن المخاطرة في الأسواق الأوسع، ومخاوف بشأن فائض عالمي في الخام، واحتمال امتداد المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لفترة مطولة.

 
 


