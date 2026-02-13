أسعار النفط عالميا تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية

هبطت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات تقريباً إلى 67.46 دولار للبرميل، بعدما خسر نحو 3 بالمئة يوم الخميس، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتاً إلى 62.72 دولار للبرميل بعد خسائر يوم الخميس، وفقا لشبكة (سي إن إن).
ومن المتوقع أن ينخفض خام برنت 0.8 بالمئة هذا الأسبوع، بينما يتجه الخام الأميركي لهبوط نحو 1.1 بالمئة.
واتجهت أسعار النفط نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي متتالٍ هذا العام، في ظل نبرة عزوف عن المخاطرة في الأسواق الأوسع، ومخاوف بشأن فائض عالمي في الخام، واحتمال امتداد المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لفترة مطولة.
