أسعار النفط عالميا تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية

الوكيل الإخباري- تتجه أسعار النفط إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية، مع تراجع المخاوف من صراع محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يعرقل الإمدادات، وفي ظل توقعات تشير إلى أن المعروض العالمي سيتجاوز الطلب هذا العام.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات تقريباً إلى 67.46 دولار للبرميل، بعدما خسر نحو 3 بالمئة يوم الخميس، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتاً إلى 62.72 دولار للبرميل بعد خسائر يوم الخميس، وفقا لشبكة (سي إن إن).



ومن المتوقع أن ينخفض خام برنت 0.8 بالمئة هذا الأسبوع، بينما يتجه الخام الأميركي لهبوط نحو 1.1 بالمئة.