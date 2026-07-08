أسعار النفط عالميا ترتفع أكثر من 5%

وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 5,3% ليصل إلى 78,09 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي الأميركي، بنسبة 5,4% ليصل إلى 74,23 دولارا للبرميل.
وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات واسعة ضد إيران عقب هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز، ما أدى إلى موجة هجمات انتقامية قالت طهران إنها تستهدف قواعد أميركية في منطقة الخليج.
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