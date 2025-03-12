أسعار النفط عالمياً ترتفع مع ضعف الدولار

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.39 بالمئة لتصل إلى 69.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتًا أو 0.44 بالمئة لتصل إلى 66.54 دولار للبرميل.
وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى مستويات متدنية جديدة لعام 2025 أمس الثلاثاء.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو
-
الدولار يفقد بريقه لصالح عملة آسيوية
-
تراجع أسعار النفط عالميا وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد
-
ترامب يسعى لمعالجة المعادن في قواعد البنتاغون
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير
-
العراق يتطلع إلى بديل عن الغاز الإيراني بعد ضغط أميركي
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو