الأربعاء 2025-03-12 12:26 م
 

أسعار النفط عالمياً ترتفع مع ضعف الدولار

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-03-2025 11:39 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار النفط ارتفاعا في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار، لكن المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدت من المكاسب.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.39 بالمئة لتصل إلى 69.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتًا أو 0.44 بالمئة لتصل إلى 66.54 دولار للبرميل.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى مستويات متدنية جديدة لعام 2025 أمس الثلاثاء.

بترا
 
 
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