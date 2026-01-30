الجمعة 2026-01-30 09:59 ص

أسعار النفط عالميا تنخفض بأكثر من 1%

الجمعة، 30-01-2026 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% الجمعة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها منذ سنوات مع زيادة علاوة المخاطر بسبب الهجوم الأميركي المحتمل على إيران الذي قد يعطل الإمدادات.اضافة اعلان


بحلول الساعة 0332 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا إلى 69.80 دولارا للبرميل بعد ارتفاعها 3.4 %عند تسوية الجلسة الماضية لأعلى مستوى لها منذ 31 يوليو تموز. وينتهي عقد مارس آذار في وقت لاحق الجمعة. وهبطت عقود أبريل نيسان الأكثر تداولا 1.07 دولار إلى 68.52 دولارا.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار إلى 64.36 دولارا للبرميل بعد صعوده 3.4% أمس الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 26 سبتمبر أيلول.

وقال آن فام كبير المحللين في مجموعة بورصات لندن إن الأسعار تراجعت بعد الارتفاع الذي شهدته الليلة الماضية إذ لم تتحقق بعد التوقعات بوقوع هجوم على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وتتصاعد الاضطرابات وسط حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط. وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الأربعاء على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي أو مواجهة هجوم، مما دفع طهران إلى التهديد برد قوي.

وارتفع الدولار الجمعة ليقلص خسائره الأسبوعية بعد قول ترامب إنه سيعلن اليوم مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وسط تفاؤل بتجنب المشرعين في الكونغرس الإغلاق الحكومي.
 
 


