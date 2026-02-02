أسعار النفط عالميا تنخفض 3%

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3,4% ليبلغ 62,99 دولارا، بينما تراجع سعر خام برنت بنسبة 3,2% إلى 67,09 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة عقب تصريحات الرئيس الأميركي.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الفضة عالميا
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا
-
منصات التداول في العصر الرقمي: كيف نختار بوابة الدخول إلى الأسواق المالية العالمية؟
-
الدين العام لألمانيا يقفز 17% ويهدد الاقتصاد
-
المركزي الألماني: مكانة الدولار العالمية في خطر
-
البيتكوين أقل من 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2025
-
أبرز أسباب انهيار الذهب عالميا.. وهذا مصير الذهب في المستقبل
-
بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة