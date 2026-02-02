أسعار النفط عالميا تنخفض 3%

05:58 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط الاثنين بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مهدّئا المخاوف من نشوب صراع بين البلدين في المنطقة الغنية بالخام. اضافة اعلان





وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3,4% ليبلغ 62,99 دولارا، بينما تراجع سعر خام برنت بنسبة 3,2% إلى 67,09 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة عقب تصريحات الرئيس الأميركي.

