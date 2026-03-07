أسعار النفط عالميا قد تتجاوز 100 دولار للبرميل الأسبوع المقبل

السبت 2026-03-07 01:13 م

أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل الأسبوع المقبل
 
السبت، 07-03-2026 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   قال بنك جولدمان ساكس، إن أسعار النفط من المرجح أن تتجاوز 100 دولار للبرميل الأسبوع المقبل، إذا لم تظهر أي بوادر لحل الأزمة الحادة التي تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، محذرا من أن المخاطر الصعودية لتوقعاته الأساسية تتزايد بسرعة أكبر.اضافة اعلان


وقال البنك إنه يعتزم إعادة النظر في توقعاته لأسعار النفط قريبا إذا لم تظهر أدلة تدعم افتراضه بعودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعته تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبلغ توقعاته الحالية لأسعار خام برنت 80 دولارا للبرميل في آذار و70 دولارا للبرميل في الربع الثاني.

وأضاف البنك "نعتقد الآن أيضا أنه من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط، خاصة المنتجات المكررة، ذروة عامي 2008 و2022، إذا استمر انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز طوال شهر مارس".

ومن المتوقع أن يسجل النفط الخام أقوى مكاسب أسبوعية له منذ التقلبات الشديدة التي شهدتها جائحة كورونا في ربيع عام 2020، بعد أن أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى توقف الشحن وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

تقدر جولدمان ساكس حاليا أن متوسط التدفقات اليومية عبر مضيق هرمز انخفض بنسبة 90%.
 
 


