أسعار النفط عالميا قد تتجاوز 100 دولار للبرميل الأسبوع المقبل

وقال البنك إنه يعتزم إعادة النظر في توقعاته لأسعار النفط قريبا إذا لم تظهر أدلة تدعم افتراضه بعودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعته تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتبلغ توقعاته الحالية لأسعار خام برنت 80 دولارا للبرميل في آذار و70 دولارا للبرميل في الربع الثاني.
وأضاف البنك "نعتقد الآن أيضا أنه من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط، خاصة المنتجات المكررة، ذروة عامي 2008 و2022، إذا استمر انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز طوال شهر مارس".
ومن المتوقع أن يسجل النفط الخام أقوى مكاسب أسبوعية له منذ التقلبات الشديدة التي شهدتها جائحة كورونا في ربيع عام 2020، بعد أن أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى توقف الشحن وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.
تقدر جولدمان ساكس حاليا أن متوسط التدفقات اليومية عبر مضيق هرمز انخفض بنسبة 90%.
