أسعار النفط عند أدنى مستوى في أسبوعين

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين الاثنين، مدفوعة بالتفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام، على الرغم من استمرار الخلاف بينهما بشأن قضايا رئيسة.





ومن أهم نقاط الخلاف بين الجانبين الحصار المفروض على مضيق هرمز الذي لا يزال يحد من إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولار، أو 4.55%، إلى 98.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 22:34 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92.03 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 4.57 دولار أو 4.73%.



وسجل كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ السابع من أيار في وقت سابق من الجلسة.









