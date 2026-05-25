الإثنين 2026-05-25 09:17 ص

أسعار النفط عند أدنى مستوى في أسبوعين

براميل النفط
الإثنين، 25-05-2026 08:04 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين الاثنين، مدفوعة بالتفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام، على الرغم من استمرار الخلاف بينهما بشأن قضايا رئيسة.اضافة اعلان


ومن أهم نقاط الخلاف بين الجانبين الحصار المفروض على مضيق هرمز الذي لا يزال يحد من إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولار، أو 4.55%، إلى 98.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 22:34 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92.03 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 4.57 دولار أو 4.73%.

وسجل كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ السابع من أيار في وقت سابق من الجلسة.
 
 


عون: لبنان لن يقبل بواقع الاحتلال المتجدد في الجنوب

تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية الاثنين، إذ قادت آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من

وفيات الاثنين 25-5-2026

الوكيل الإخباري- بعد سنوات من المعاناة الصحية مع مرض الكلى، تُوفِيَ الممثل الأميركي غريز تشابمان، المعروف بدور الحارس الشخصي غريز في مسلسل "30 Rock"، عن عمر ناهز 52 عاماً.

المومني: 80 عاماً من البناء والاستقرار بقيادة هاشمية حكيمة

حتى اللحظات الأخيرة .. غموض يلفّ تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران

هل يغيب عن لقاء النشامى؟ ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً

