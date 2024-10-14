أسعار بطاريات السيارات الكهربائية ستنخفض للنصف خلال عامين

10:34 ص

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الوكيل الإخباري- توقع باحثون أن تنخفض أسعار حزم البطاريات العالمية المتوسطة إلى 82 دولارًا لكل كيلووات بحلول عام 2026، وفقًا لبحث جولدمان ساكس الصادر هذا الأسبوع. اضافة اعلان





وهذا ما يقرب من نصف تكلفة البطاريات في عام 2023 (149 دولارًا لكل كيلووات في الساعة)، كما أنه انخفاض كبير بنسبة 26% عن أسعار هذا العام.



ويتوقع الباحثون أن تنخفض تكاليف البطاريات إلى 111 دولارًا للكيلووات في الساعة بحلول نهاية عام 2024، مع ملاحظة أن تلك البطاريات كانت تكلف 780 دولارًا للكيلووات في الساعة في عام 2013.



وقال التقرير إن الأسعار المتوقعة لعام 2026 تمثل علامة فارقة مهمة، وهذا "مستوى يمكن عنده للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية أن تحقق تكافؤ تكلفة الملكية مع السيارات التي تعمل بالبنزين في الولايات المتحدة على أساس غير مدعوم".

