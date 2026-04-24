السبت 2026-04-25 12:48 ص

أسهم أوروبا تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية

و
أرشيفية
 
الجمعة، 24-04-2026 11:10 م

الوكيل الإخباري- أنهت أسواق الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الجمعة على انخفاض، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران سلبًا على معنويات المستثمرين.

اضافة اعلان


وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل على انخفاض بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 611.04 نقطة، ليضع حداً لسلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنحو 2.5 بالمئة، ولحقت معظم الأسواق الإقليمية الكبرى بهذا التراجع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 1.4 بالمئة، بينما شهدت أسهم التعدين أكبر الخسائر، متراجعةً بنسبة 1.7 بالمئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

ظ

ظ

و

ز

ظ

و

و

الأكثر مشاهدة

 