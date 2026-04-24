أسهم أوروبا تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية

الوكيل الإخباري- أنهت أسواق الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الجمعة على انخفاض، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران سلبًا على معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل على انخفاض بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 611.04 نقطة، ليضع حداً لسلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنحو 2.5 بالمئة، ولحقت معظم الأسواق الإقليمية الكبرى بهذا التراجع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).