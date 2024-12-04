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أسهم أوروبا تحبس أنفاسها قبل تصويت هام في فرنسا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-12-2024 01:10 م
الوكيل الإخباري-   سجلت الأسهم الأوروبية تحركات محدودة عند الفتح الأربعاء مع ترقب المستثمرين لتصويت برلماني من المرجح أن يطيح بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.اضافة اعلان


وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، متجها لتسجيل مكاسب لجلسة خامسة على التوالي بعد الإغلاق أمس الثلاثاء عند أعلى مستوى في شهر، مع صعود المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.05 بالمئة.

وتصدر مؤشرا قطاعي التجزئة والتكنولوجيا في أوروبا المكاسب وارتفعا 0.8 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

ويصوت النواب الفرنسيون على اقتراحات بحجب الثقة والتي من شأنها، ما لم تحدث مفاجآت في اللحظة الأخيرة، أن تطيح بحكومة بارنييه في وقت تكابد فيه فرنسا لترويض عجز الميزانية.

ومن المقرر أن تبدأ المناقشة البرلمانية الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد ذلك ببضع ساعات.

سكاي نيوز
 
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