أسهم أوروبا تستقر وسط حذر بشأن الذكاء الاصطناعي

11:35 ص

الوكيل الإخباري- استقرت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، إذ دفعت التقييمات المرتفعة لأسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى توخي الحذر، في وقت يتابعون فيه قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا ترقبا لأي عقود دفاعية حكومية جديدة محتملة. اضافة اعلان





واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 650.84 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق دون مستويات قياسية في الجلسة السابقة.



وقاد قطاع التكنولوجيا التراجعات، إذ انخفض 1.6 %مع تراجع كل من شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات الرقائق وشركة إنفنيون المتخصصة في أشباه الموصلات أربعة بالمئة لكل منهما.



وهبط سهم سيمنس إنرجي 5.5 % بعدما خفضت باركليز للوساطة المالية تصنيفه للشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي.



وجاء أداء أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية متماشيا مع المعنويات المنخفضة في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من أن الارتفاع الذي استمر على مدى ربع في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية قد أدى إلى المبالغة في تقييم هذا القطاع.



وانخفض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية رغم التوقعات القوية، في حين تراجعت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك في وول ستريت بنحو واحد بالمئة.



وسجل قطاع الدفاع مكاسب طفيفة في ظل تركيز المستثمرين على قمة حلف شمال الأطلسي، وسط توقعات بإعلان دول أعضاء عن صفقات جديدة استجابة للضغوط الأمريكية الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وهذا القطاع هو الأفضل أداء ضمن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منذ بداية الشهر.



وقفز سهم ساب السويدية للصناعات الدفاعية 5.3 %بعدما رفعت مؤسسة مورجان ستانلي تصنيف السهم.





