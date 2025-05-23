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أسهم اليابان ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 23-05-2025 10:48 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، مدعوماً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الين، إلا أنه يتجه نحو إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

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وصعد مؤشر نيكي بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 37280.84 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 1.25 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.81 بالمئة ليصل إلى 2739.13 نقطة، غير أنه يتجه أيضاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي بنحو 0.85 بالمئة.


وفي سوق العملات، ارتد الدولار بعد خسائره الأخيرة، مما دفع الين الياباني إلى الانخفاض بنسبة 0.27 بالمئة ليصل إلى 143.575 مقابل الدولار.


في سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي في اليابان تسارع إلى 3.5 بالمئة خلال شهر نيسان، والذي يعد أعلى معدل للتضخم الأساسي في البلاد خلال عامين، وارتفع معدل التضخم العام في اليابان بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وهو نفس المستوى الذي سجله خلال الشهر السابق، ليبقى أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات.

 

وأعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، عن عزمه رفع معدلات الفائدة في ضوء اتجاهات الأسعار، مشيراً أيضاً إلى ضرورة مراقبة آثار الرسوم الجمركية الأمريكية عن كثب.

 
gnews

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