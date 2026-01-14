أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً وسط آمال بتحفيز مالي

الوكيل الإخباري- ارتفع المؤشر ⁠نيكاي للأسهم اليابانية إلى مستوى قياسي اليوم الأربعاء، ‌مدعوما بآمال في المزيد من التحفيز المالي وسط توقعات بإعلان الحكومة الدعوة إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل.

اضافة اعلان



كما أدى الانخفاض الحاد للين منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى ⁠دعم السوق، حيث أدى تراجع العملة إلى زيادة قيمة الأرباح الخارجية للمصدرين اليابانيين ذوي الثقل.



وصعد نيكاي نسبة 1.3 بالمئة ⁠ليصل إلى 54219.24 نقطة، متجاوزا مستوى 54000 للمرة الأولى.



وقفز المؤشر بنسبة ثلاثة بالمئة ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا أمس الثلاثاء بعد تقرير أفاد بأن رئيسة الوزراء سانا تاكايتشي قد تحل البرلمان هذا الشهر وتدعو إلى انتخابات عامة في فبراير.



وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أعلى ‌مستوى له ‌على الإطلاق ⁠اليوم الأربعاء، حيث ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 3620.22 نقطة.



وارتفع سهم شركة أدفانتيست لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة خمسة بالمئة، وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات إنتاج الرقائق بنسبة 1.93 ‍بالمئة.



وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في طوكاي طوكيو للمعلومات "استمرت توقعات إجراء انتخابات مبكرة في رفع الأسهم، في حين عزز ضعف الين أيضا الإقبال على الأسهم...لكن ‍المستثمرين باعوا بعض الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الحادة في الجلسة السابقة."



وتراجع الين مقابل الدولار أمس ليصل إلى أضعف مستوياته منذ يوليو 2024. وسجلت العملة اليابانية 159.2 ينا ‍للدولار.