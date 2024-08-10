أسهم "وول ستريت" تنهي الأسبوع على تراجع رغم تقليص الخسائر

وخلال تداولات الجمعة، أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعًا، ولم يطرأ عليه تغيير يذكر خلال الأسبوع بعد أن انتعش من الهبوط الحاد الذي شهده يوم الاثنين، والذي جاء بسبب مخاوف من الركود في الولايات المتحدة.
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