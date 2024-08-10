أسهم "وول ستريت" تنهي الأسبوع على تراجع رغم تقليص الخسائر

الوكيل الإخباري- تكبدت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعًا أسبوعيًا جماعيًا، إلا أن أسهم "وول ستريت" قللت من التراجعات الحادة في بداية الأسبوع، مع تراجع المخاوف من حدوث ركود اقتصادي بعد بيانات للوظائف جاءت دون التوقعات.



وخلال تداولات الجمعة، أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعًا، ولم يطرأ عليه تغيير يذكر خلال الأسبوع بعد أن انتعش من الهبوط الحاد الذي شهده يوم الاثنين، والذي جاء بسبب مخاوف من الركود في الولايات المتحدة.