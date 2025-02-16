أسواق الأسهم الأمريكية تعاني من تقلبات بسبب تهديدات الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- تعرضت مؤشرات الأسهم الأمريكية لعمليات بيع مكثفة في آخر يوم من تداول شهر يناير الماضي وذلك مع المخاوف المتزايدة من تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عنها ضد كندا والمكسيك والتي كان من المفترض أن يتم تنفيذها بداية من شهر فبراير، ولكن تم الموافقة بعد ذلك على تأجليها لمدة شهر واحد، ولكن التعريفات الجمركية التي تم فرضها على الصين بنسبة 10% دخلت حيز التنفيذ الفعلي.

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وعلى الرغم من عمليات البيع المكثفة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، إلا أنها أغلقت تعاملات شهر يناير على ارتفاع، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب شهرية بنحو 2.7% وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 1.6% وسجل مؤشر داو جونز مكاسب شهرية بنحو 4.7%.



قد يجد المستثمرون صعوبة في التعامل مع المنعطفات غير المتوقعة في أسواق تداول الأسهم ولكن عزيمتهم ستُختبر بشكل خاص هذا العام بسبب تصرفات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث ارتفاعات في تقلبات السوق مدفوعة بمزيج من التغييرات السياسية واضطرابات التجارة والصدمات الاقتصادية.



لكن اضطرابات السوق والانحدارات هي دائمًا احتمالية لمستثمري الأسهم ويوصي الخبراء بتجنب الذعر واتخاذ وجهة نظر أطول أمدًا ترى الأسواق ترتفع على مدى أطر زمنية أطول.



أحد المحركات الرئيسية المحتملة لتقلبات السوق هي التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على كل من كندا والمكسيك والصين، في حين أن أي إعفاءات من خلال المفاوضات قد تخفف من التأثيرات إلا أن تصميم الحكومة الأمريكية على سن التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى أسواق مضطربة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما يجعل من الصعب على المستثمرين التنبؤ بالعائدات وإدارة المخاطر كما يتوقع مراقبو السوق.



إذا تسببت التعريفات الجمركية في حرب تجارية مستدامة، كما فعلت في عام 1930 مع قانون سموت هاولي الذي رفع التعريفات الجمركية على 20 ألف سلعة مستوردة في محاولة لمساعدة المزارعين الأمريكيين، فقد يؤثر ذلك على أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم.



كيف تؤثر الرسوم الجمركية على الأسواق الكندية والأمريكية؟

إن الموقف الحمائي لإدارة ترامب يفرض مخاطر على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الكندي والتأثير الذي قد تخلفه مثل هذه التعريفات على أسهم النفط الكندية على وجه التحديد، أضف إلى ذلك حقيقة أن العديد من شركات الغاز الطبيعي والأنابيب الكندية ستتخلف عن شركات الغاز الطبيعي الأمريكية، والخيار الواضح لمستثمري النفط والغاز (الذين يريدون القضاء على مخاطر التعريفات الجمركية) هو ببساطة شراء أسهم الطاقة الأمريكية والحد من أسهم الطاقة الكندية.



القطاعات الأخرى أيضًا ليست محصنة، وقد حذر خبراء الاقتصاد من أن التعريفات الجمركية المحتملة قد تؤثر على قطاع السيارات مما قد يؤدي إلى توقف الاستثمارات الأخيرة في المركبات الكهربائية، ووفقًا لورقة مجلس مؤتمر كندا، فإن الولايات المتحدة تجتذب أيضًا بقوة الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير مما قد يؤدي إلى سحب الموارد بعيدًا عن كندا.



يقول مراقبو السوق إن الحرب التجارية ستكون بمثابة أخبار سيئة للمستثمرين على الأقل في الأمد القريب، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث الكندية Finder في عام 2022، استثمر حوالي واحد من كل ثلاثة كنديين في أسهم سوق الأوراق المالية في عام 2021.



من المرجح أن يمتلك جزء كبير من مستثمري الأسهم الكنديين أسهمًا مصرفية، إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق التداول في البورصة، يحذر المحللون في بنك كندا الوطني من أن الصراع التجاري الشديد قد يؤدي إلى ارتفاع تخلف الشركات عن سداد القروض المصرفية، فضلاً عن انخفاض بنسبة 30% في الأرباح لكل سهم للبنوك الكندية، مقارنة بالتقديرات الحالية.



وهذا مهم في حد ذاته، لكن التأثيرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا للحرب التجارية ستؤثر على الاقتصاد الكندي بشكل عام، وقد تتسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى 10% من 6.7% الحالية، مما يؤثر على المستهلكين الذين يشترون من الشركات الكندية أو يتخلفون عن سداد القروض.



وبالنسبة للمستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية، قد تجبر التعريفات الجمركية الشركات على رفع الأسعار استجابة لذلك مما يتسبب في تسارع التضخم وتراجع المستهلكين عن الإنفاق، وقال استراتيجيو مجموعة جولدمان ساكس إن هناك خطرًا يتمثل في انخفاض الأسهم الأمريكية بنسبة 5% بسبب الضربة التي لحقت بأرباح الشركات، في حين قدرت شركة آر بي سي كابيتال ماركتس النطاق بنسبة 5% إلى 10%.

ماذا ينبغي للمستثمرين أن يفعلوا؟



يقترح خبراء الاستثمار عدم التحرك بشكل تفاعلي والالتزام بدلاً من ذلك بمحفظة متوازنة، يُظهر تحليل شركة التمويل أكسفورد ريسك ريسيرش آند أناليسيس المحدودة أن ردود الفعل العاطفية الانفعالية لتقلبات السوق تكلف المستثمرين ما معدله 3% سنويًا في العوائد، وتتوقع الشركة أن ترتفع الخسائر هذا العام مع دفع عاصفة كاملة من التقلبات المستثمرين إلى ارتكاب الأخطاء والاستثمار في أصول قد لا يفهمونها حتى.



ومع ذلك، هناك فرص وفيرة للمستثمرين الراغبين في تحمل بعض المخاطر والذهاب ضد السوق، وأي زيادة في عمليات البيع بين منتجي النفط الكنديين من شأنها أن تخلق فرصة شراء ممتازة، حيث يعتقد خبراء الاستثمار أن أي تعريفات جمركية على صادرات النفط قد تكون مؤقتة.



في المقابل، يقترح رئيس صندوق الثروة السيادية النرويجي "نيكولاي تانجين" الذي يبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار أمريكي اتباع مسار معاكس، أي التفكير في بيع أسهم التكنولوجيا وتعزيز الحيازات في الصين، وقال تانجين في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير: "أفضل شيء يمكن القيام به هو القيام دائمًا بعكس ما يفعله الجميع، حسنًا، إذا كنت ستفعل عكس ما يفعله الجميع، فسيكون ذلك بيع أسهم التكنولوجيا الأمريكية وشراء الصين وبيع الائتمان الخاص وشراء الأشياء التي عفا عليها الزمن".



والخبر السار هو أنه على الرغم من التأثيرات السلبية المحتملة فقد تكون هناك أيضًا إيجابيات، في ورقة بحثية حديثة، لاحظ أنجيلو كوركافاس وبروك فايمر المحللان الماليان المعتمدان لدى إدوارد جونز، أن تأثيرات التعريفات الجمركية على سوق الأسهم قد تكون أقل وضوحًا مقارنة بتأثيرها على الاقتصاد الأوسع.



وذكر البحث أن ما يقرب من ثلث الإيرادات التي تولدها الشركات في مؤشر S&P/TSX المركب تأتي من الولايات المتحدة، حيث تتمتع قطاعات التكنولوجيا والصناعات والمرافق بأعلى حصة من الإيرادات الأمريكية، ومع ذلك، فإن بعض القطاعات التي تصدر كميات كبيرة من السلع إلى الولايات المتحدة لديها تمثيل صغير في سوق الأسهم الكندية، على سبيل المثال: تعد مكونات السيارات ثاني أكبر فئة من الصادرات بعد النفط والغاز والمعادن، حيث تمثل 10% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، لا تمثل الصناعة سوى 0.5% من الوزن الإجمالي لمؤشر TSX.



ويحذر المحللان المستثمرين من التخلي عن الاستراتيجيات طويلة الأجل على أمل تجنب الانخفاضات قصيرة الأجل، حيث "لم يؤت الخوف والذعر ثمارهما تاريخيًا".



ويخلص المحللان إلى أنه بالنسبة للمستثمرين، فإن الحفاظ على محفظة متنوعة ومتوازنة جيدًا مع فئات أصول مختلفة ومخاطر جغرافية قد يساعد في توزيع مخاطر الحرب التجارية، ويواصل المستثمرون التوصية بتقليص تعرضهم للأسهم الكندية ذات القيمة السوقية الكبيرة بشكل طفيف، مع تعويض ذلك بإضافة المزيد من الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة والأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، حيث يُعتقد أن الأسواق الأمريكية في وضع أفضل للتعامل مع التعريفات الجمركية مقارنة بالأسهم الكندية.



يحتاج المستثمرون دائمًا إلى وضع البيانات طويلة الأجل في الاعتبار، ببساطة عدم القيام بأي شيء والبقاء مستثمرين في أسواق الأسهم، يبلغ متوسط العائد السنوي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى السنوات الأربعين الماضية ( 1982-2022) نحو 11.6% (بما في ذلك الأرباح)، وأخيرًا، تذكر أنك تشتري دائمًا بسعر منخفض على افتراض أن أفقك الزمني طويل بما فيه الكفاية، نقطة دخولك إلى السوق غير ذات صلة بأفق زمني يبلغ 40 عامًا.



هل سيحدث انهيار لسوق الأسهم في عام 2025؟

حذر خبير مالي بارز المستثمرين من الاستعداد لتصحيح محتمل لسوق الأسهم في عام 2025 بسبب التقاء ديون المستهلك المرتفعة والتضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة التي تشير إلى تقلبات محتملة في السوق هذا العام.



يأتي التحذير الجديد بضرورة تبني موقف أكثر حذرًا في عام 2025 بسبب حقيقة مفادها أن بعض الأسهم ترتفع على خلفية التوقعات التي شهدت خفض أسعار الفائدة، وتبدو هذه التوقعات الآن مخيبة للآمال، حيث يقول بعض المحللين الآن إن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام، وقالوا "إن فواتير الائتمان الاستهلاكي أعلى مما كانت عليه من أي وقت مضى، ولا يستطيع 20% من الناس حاليًا تحمل تكاليف سداد بطاقات الائتمان الخاصة بهم ويتخلفون عن سداد ديونهم، فالتضخم لا يزال مرتفع ولا يمكنهم خفض أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر على الأقل، وربما لا يخفضون أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2025، ويقول بعض المحللين إن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام، وإذا فعلوا ذلك، فإن سوق الأوراق المالية سوف تصحح.



يشارك الخبراء وجهة نظرهم حول كيفية تمكن المستثمرين من عزل أنفسهم عن تصحيح السوق المحتمل الوشيك، حيث ينصحوا المستثمرين بأن أسهم الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون في وضع جيد لتجاوز عاصفة محتملة وأنهم يجب أن يفكروا في تقليل تعرضهم للسوق من خلال الاستثمار في حساب سوق النقد.



قال جولدمان ساكس إنه يتوقع الآن فرصة بنسبة 30% لحدوث تصحيحات كبرى في سوق الأسهم في عام 2025، يعتقد المحللون في جولدمان أن المشكلة التي تواجه الأسواق هي أن السوق قد تم تسعيره وهم يواجهون الآن حقيقة واقعية مفادها أن تكاليف الاقتراض لن تنخفض بشكل كبير في أي وقت قريب، إذا بدأ المحللون في زيادة عامل المخاطرة، فهناك فرصة حقيقية لتعرض الأسواق لضربة، ومع ذلك، مع وجود الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، يقول بعض المحللين أنه حتى لو حدث تصحيح هذا العام، فقد يكون ذلك مجرد شيء قصير الأجل.



يبدو أن هذا العام سيكون متقلبًا بالنسبة للأسواق، لا يزال الصراع في الشرق الأوسط وأوروبا دون حل، والمحللون غير متأكدين من كيفية تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد ويبدو أن التضخم المرتفع وسعر الفائدة سيبقى، ولكن وسط التحذيرات الحقيقية للغاية من تصحيح محتمل قد يكون هناك مجال لتفاؤل المستثمرين وسط التقلبات المحتملة، حيث يستمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار المرونة، مع مكاسب الوظائف القوية والإنفاق الاستهلاكي التي تشير إلى نشاط اقتصادي قوي، يتوقع جولدمان ساكس استمرار التوسع الاقتصادي الأمريكي باحتمال 80%، ويتوقع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5% إلى 7% وتحقيق عائد إجمالي بنسبة 7% إلى 8% في عام 2025، مدفوعًا بزيادة متوقعة بنسبة 10% في الأرباح لكل سهم.



لكن خطر تصحيح السوق يظل حقيقيًا، بالنسبة للمستثمرين، فإن الاستعداد لهذه الاحتمالية ينطوي على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات الحكيمة، يظل التنويع حجر الزاوية لإدارة المخاطر، فمن خلال توزيع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة مثل الأسهم والسندات والسلع والنقد يمكن للمستثمرين التخفيف من تأثير الانهيارات في أي قطاع سوقي واحد.