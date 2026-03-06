أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع وتتكبّد خسائر أسبوعية

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل بنسبة 1.10 بالمئة، حيث سجلت معظم البورصات الرئيسية وتقريباً جميع القطاعات أداءً سلبياً، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وتراجع مؤشر داكس الألماني 1.13 بالمئة مختتماً الجلسة عند 23,547.51 نقطة، وفقد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 1.02 بالمئة مسجلاً 44,152.26 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.65 بالمئة مختتماً الجلسة عند 7,993.49 نقطة.
وتختتم أسواق رأس المال أسبوعاً متقلباً شهد عمليات بيع واسعة النطاق للأصول عقب اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية.
