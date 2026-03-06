أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع وتتكبّد خسائر أسبوعية

الوكيل الإخباري- تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل حاد اليوم الجمعة، وسجلت المؤشرات خسائر أسبوعية بعد تقلبات إثر الحرب على إيران واستئناف أسعار النفط ارتفاعها وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل بنسبة 1.10 بالمئة، حيث سجلت معظم البورصات الرئيسية وتقريباً جميع القطاعات أداءً سلبياً، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وتراجع مؤشر داكس الألماني 1.13 بالمئة مختتماً الجلسة عند 23,547.51 نقطة، وفقد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 1.02 بالمئة مسجلاً 44,152.26 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.65 بالمئة مختتماً الجلسة عند 7,993.49 نقطة.